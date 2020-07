USA hlásí za sobotu 62 000 nově nakažených

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Téměř 62.000 případů nákazy koronavirem a 769 úmrtí spojených s nemocí covid-19 v sobotu ohlásily úřady ve Spojených státech. Uvádí to deník The New York Times (NYT), který shromažďuje statistiky po jednotlivých amerických okresech. Obě nová denní čísla jsou nižší než páteční součty, ale vyšší než statistiky z minulé soboty.