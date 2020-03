USA přijaly ruskou nabídku pomoci při boji s koronavirem

Rusko již před necelými dvěma týdny vyslalo lékařskou pomoc a armádní experty do Itálie, která byla v té době zemí s největším počtem infikovaných. Do země podle ruských médií dorazilo osm týmů vojenských lékařů, zhruba stovka armádních specialistů v oborech virologie a epidemiologie, speciální dezinfekční vozidla a další zařízení.

Nejhůře zasaženou zemí na světě pokud jde o počet infikovaných jsou nyní podle dostupných statistik právě Spojené státy, kde úřady evidují již téměř 175.000 nakažených. Odhaduje se, že tento údaj bude dál stoupat v důsledku širšího testování pacientů. Po celé zemi vznikají polní nemocnice v očekávání náporu nemocných. Jen v americkém státě New York, který je epicentrem pandemie v USA, se k dnešnímu dni nakazilo koronavirem 75.795 lidí, což je o 9000 více než pondělí. Co do počtu obětí nemoci COVID-19 USA již předstihly Čínu, kde se koronavirus objevil ke konci loňského roku poprvé. S více než 3400 mrtvými jsou Spojené státy v celosvětových statistikách čtvrté za Itálií (přes 12.400 obětí), Španělskem (přes 8200) a Francií (více než 3500). Čína registruje na 3200 mrtvých.

Rusko zatím zaznamenalo 2337 nakažených, přičemž za posledních 24 hodin jich přibylo 500. Obětí nemoci COVID-19 oznámila Moskva zatím 17. Desítky ruských regionů přijaly přísná opatření po vzoru Moskvy, kde lidé nesmějí opouštět byty s výjimkou nejnutnějších nákupů v nejbližším obchodě či lékárně, vyvenčení psa a vynesení smetí, anebo vyhledání nutné pomoci.