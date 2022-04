USA schválily prodej stíhaček F-16 Bulharsku

Prodej podle amerických činitelů přímo nesouvisí s válkou na Ukrajině. Bulharsko je jednou z východoevropských zemí, která má v letectvu starší stíhačky sovětské konstrukce MiG-29, o jejichž zapůjčení žádal Kyjev. Pentagon však odmítl, že by stroje F-16 měly být náhradou za případně postoupené bulharské migy.

Bulharsko usiluje o nákup amerických stíhaček již několik let ve snaze modernizovat a posílit svoje vzdušné síly a dostat je do lepšího technického souladu s dalšími zeměmi NATO. Osm nově schválených strojů F-16 by podle zdrojů agentury Reuters bylo nově vyrobených, a jejich dodání Bulharsku by proto trvalo asi tři až čtyři roky.

Ukrajina v podstatě od začátku ruské invaze žádá o podporu svého letectva, které je navzdory ruské vzdušné převaze nadále aktivní. Jedním z požadavků Kyjeva bylo například darování stíhaček MiG-29, které má ve svojí výbavě Polsko, Slovensko nebo právě Bulharsko. Tyto stroje umí obsluhovat i Ukrajina, a mohla by je proto poměrně rychle zapojit do akce.

Washington již dříve uvedl, že by byl Polsku ochoten nahradit jeho migy americkými stíhačkami F-16, pokud by sovětské stroje Varšava postoupila Kyjevu. Transfer se však dosud neuskutečnil kvůli neshodám ohledně toho, kdo a jak by Ukrajině stroje předal. Panovaly totiž obavy z toho, že si Rusko takový krok vyloží jako vstup další strany do konfliktu.

Mluvčí Pentagonu John Kirby v pondělí řekl, že by nově schválený prodej amerických stíhaček Bulharsku necharakterizoval jako náhradu za případně postoupené migy Ukrajině, věc však dále nekomentoval. Zdroj agentury Reuters seznámený se situací pak řekl, že prodej F-16 nemá mnoho společného s nynějším konfliktem.