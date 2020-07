V karibského ostrova se zřítil nizozemský vrtulník, zahynuli dva lidé

Vrtulník NH90 vykonával hlídkový let, když se v neděli odpoledne zřítil poblíž ostrova Aruba, jenž je součástí Nizozemského království.

Při neštěstí podle AP zahynul pilot a navigátor, dva další členové posádky vyvázli bez vážnějšího zranění.

#Breaking A NH-90 helicopter of the Dutch navy suffered a severe accident in the #Aruba area, killing at least two. All NH-90 helicopters grounded until further investigations.



My heart felt condolences to their family and friends. https://t.co/4rTWsUgKil