"Doufám, že naleznete mír, radost a rozřešení. Cokoliv bude potřeba, abyste mi odpustili. Je mi to líto. Vím, že mi nemůžete odpustit, ale doufám, že tak jednoho dne učiníte," prohlásil popravený těsně před smrtí.

Texas just carried out the first execution of 2020. Before his execution, John Gardner apologized to those he hurt and spoke of his love for Jesus:

“I know that you cannot forgive me, but I hope that one day you will. I am sorry.” -#JohnGardner



The death penalty has got to go. pic.twitter.com/WcQb1cPLTR