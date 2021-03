Vedení New Yorku zatajilo údaj o obětech nákazy z domovů

— Autor: ČTK

Americký tisk ve čtvrtek přinesl další nepříjemné zjištění pro guvernéra státu New York Andrewa Cuoma, který čelí obviněním ze sexuálního obtěžování a kritice v souvislosti se šířením koronaviru v zařízeních pro seniory. Deníky The New York Times (NYT) a The Wall Street Journal (WSJ) informovaly, že guvernérovi vysoce postavení poradci zasáhli do loňské zprávy o obětech covidu-19 v domovech důchodců a původně uvedený součet zemřelých nahradili nižším.