Analytik varuje ruskou armádu před "špatným nápadem" ohledně wagnerovců

Někteří experti si myslí, že přesun wagnerovců do Běloruska může znamenat konec uskupení jako takového. Nicméně vojenský analytik Sean Bell pro Sky News vysvětlil, že existuje rozdíl mezi wagnerovci a jejich šéfem. „Pokud je Wagnerova skupina Jevgenij Prigožin, pak je těžké si představit, že přežije. Je to její konec, jak ji známe,“ přiblížil.

Ruský prezident podle něj neudělá podobnou chybu a Prigožin už jednotce zřejmě velet nebude. „Na první pohled je pro Putina hrozbou, tak proč by dělal tu chybu znovu? Neznamená to, že Putin nebude využívat žoldnéřské skupiny, ale problémem je Prigožin, ne Wagnerova skupina,“ pokračoval Bell.

Žoldnéřské skupiny navíc fungují naprosto jinak než běžné armády. „Struktura je mnohem plošší, protože jde o žoldnéřskou skupinu – lidé neslouží prezidentovi a vlasti, ale vydělávají peníze, a dokud jsou naživu, aby je mohli utratit, jsou spokojení. Nehlásí se k právu ozbrojeného konfliktu, nezajímají se o své kolegy,“ vysvětlil analytik.

Ani wagnerovcům se ale nemusí vyhnout v armádách autoritářů běžné praktiky. „Ačkoli toho o vysokých představitelích Wagnera mnoho nevíme, pokud by převzal iniciativu někdo jiný, došlo by k čistce ve vedení. Ti na nižších úrovních by se pravděpodobně buď postavili na stranu ruského prezidenta, nebo by byli vytlačeni,“ předpokládá.

Vojenský analytik očekává minimálně změnu názvu. „Takto pravděpodobně Wagnerova skupina přežije, zřejmě ji ale budou nazývat jinak,“ míní.

Absorbování skupiny do běžné ruské armády by znamenalo daleko více problémů než jí umožnit pokračovat v žoldnéřské činnosti. „Nemyslím si, že by skupina byla absorbována do ruské armády. Zní to jednoduše, ale máte ruského brance, který není dobře placený, motivovaný ani vycvičený, a pak žoldáka, který je placený velmi dobře a nezajímá ho řetězec velení – jak se tito dva asimilují?“ ptá se Bell.

Ruský lídr si ale „hřál hada na prsou“ sám. „Putin vytvořil bestii, kterou je Prigožin – nepochybně se bude izolovat od stinné stránky žoldnéřských skupin – a ty mají vlastní agendu a mohly by skončit naprostou lumpárnou proti vám,“ doplnil analytik.

Sky News také připomínají, kde všude wagnerovci působí či působili. Kromě Ukrajiny a Běloruska jde například o Středoafrickou republiku, Libyi, Súdán či Afghánistán. Přítomni údajně byli i v Srbsku a Černé Hoře, Ázerbájdžánu a ve Venezuele. Díky tomu Bell předpokládá, že struktura jejich velení je poměrně rozsáhlá, ačkoliv ne výrazněji strukturovaná.