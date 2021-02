Americká ambasáda vyzvala své občany v Barmě, aby nevycházeli

Obrněné vozy byly podle svědků spatřeny dnes k večeru místního času, zatímco do ulic barmských měst vyšly stovky tisíc lidí, kteří protestují již devátý den v řadě proti armádnímu puči. V některých částech země přestaly jezdit vlaky, když drážní zaměstnanci odmítli přijít do práce. Armáda v noci hromadně zatýkala poté, co si v sobotu pro zatýkání i provádění domovních prohlídek udělila široké pravomoci.

Před elektrárnou ve městě Myisťina v Kačjinském státě na severu země bezpečnostní složky střílely, aby rozehnaly dav shromážděných lidí, napsala agentura s odkazem na živý přenos místních médií vysílaný na facebooku. Není však jasné, zda použily gumové projektily, nebo ostré náboje. Před elektrárnu dorazily stovky lidí, kteří mají za to, že armáda se chystá přerušit dodávky elektřiny, aby mohla v noci zatýkat. S příchodem večera na místo dorazily zásahové jednotky policie a vojáci, kteří k rozehnání protestujících použily také vodní dělo.

Armáda v Barmě 1. února svrhla demokraticky zvolenou vládu v čele s nositelkou Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij. Puč zdůvodnila údajnými podvody při listopadových volbách a generál Min Aun Hlain, který se postavil do čela státu, slíbil jejich vyšetření. Zadržen byl i Ťjo Tin Schwei, blízký spolupracovník vůdkyně Su Ťij, a celé vedení bývalé volební komise. Americký prezident Joe Biden oznámil, že Spojené státy uvalí na organizátory převratu v Barmě a na subjekty, které na ně mají vazby, sankce. K zavedení sankcí vyzval Radu bezpečnosti také Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva.