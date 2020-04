Čína oznámila 99 nových případů nákazy koronavirem

Čínská národní zdravotní komise ve svém prohlášení rovněž uvedla, že kromě 99 registrovaných případů zachytila virus také u dalších 63 lidí, kteří nevykazovali žádné příznaky nemoci covid-19. V sobotu bylo nově hlášeno 34 takových případů, v pátek 47. Dohromady se v pevninské Číně, do níž se nepočítá Hongkong a Macao, nakazilo již 82.052 lidí. K dnešnímu dni nepřibyli žádní noví mrtví - počet obětí nákazy tak zůstává na čísle 3339.

Počet potvrzených nově infikovaných v Číně v poslední době střídavě stoupá a klesá, výkyvy jsou ale jen v řádu desítek. Většinou jde podle čínských úřadů o takzvané importované případy.

Jihočínské město Kuang-čou ujistilo, že v prosazování protikoronavirových opatření, které nyní zpřísnilo, přistupuje k cizincům stejně jako k čínským občanům. Prohlášení bezpečnostní činitelé města učinili poté, co několik afrických zemí vyjádřilo obavy o to, jak Čína s Afričany v tažení proti importovaným novým případům jedná, zda s těmito osobami nezachází špatně a zda je cíleně nepronásleduje. Americký konzulát v Kuang-čou před několika dny upozornil, že místní úřady nařídily barům a restauracím, aby neobsluhovaly návštěvníky afrického původu. Každý, kdo byl v kontaktu s africky vyhlížejícími lidmi pak musí podstoupit test a odebrat se do karantény, uvedla ambasáda, která černošským Američanům doporučila, aby se této lokalitě vyhnuli.

Thajsko dnes oznámilo 33 nově infikovaných, čímž se počet případů zvýšil na celkových 2551. Zemřeli také tři další lidé, počet obětí tak nyní činí 38.

Severní Korea, která dosud neohlásila jediný případ koronaviru na svém území, chce ještě více zpřísnit opatření proti šíření nákazy. Vyzvalo k tomu vedení státu. Místní tisková agentura KCNA uvedla, že infekce je překážkou ekonomické výstavby země a že KLDR si díky přísným karanténním opatřením zachovává velice stabilní situaci.