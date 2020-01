Hongkong chce svobodu. Demonstranti žádají zahraničí o pomoc v boji s Čínou

Řečníci rovněž oslavovali výsledky sobotních prezidentských voleb na Tchaj-wanu, které vyústily ve znovuzvolení Cchaj Jing-wen, obhájkyně autonomie Tchaj-wanu vůči rostoucímu tlaku pevninské Číny, a ve vítězství její Demokratické lidové strany (DPP).

Několikaměsíční protivládní protesty v Hongkongu, který je poloautonomním čínským územím, mnoha lidem na Tchaj-wanu posloužily jako kontrast mezi jejich demokraticky řízeným ostrovem a autoritářskou pevninskou Čínou.

Dear friends in Taiwan,



Don’t under-estimate your own vote! Don’t let go your freedom, human rights & democracy.



Please look deeply into #HongKong’s situation. #HongKong people do not have choices BUT you have.



Add oil Taiwanese! #TaiwanElection #台灣要贏 pic.twitter.com/FvIQUa7xrh