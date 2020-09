Kubera obdržel in memoriam Řád příznivých oblaků, udělila mu ho prezidentka Tchaj-wanu

Kubera plánoval návštěvu Tchaj-wanu, v lednu ale nečekaně zemřel. Vystrčil se poté rozhodl cestu uskutečnit. Čelí proto zlobě Číny, která ostrov považuje za své odštěpenecké území.

Řád příznivých oblaků je udělován od roku 1941 osobnostem z civilního života. Z rukou prezidentky jej za Kuberu převzal Vystrčil. Původně jej měla za svého manžela převzít Věra Kuberová, lékař jí ale cestu ze zdravotních důvodů nedoporučil. Na Tchaj-wan místo sebe poslala předtočenou zdravici. Uvedla, že si ocenění manžela váží. Poznamenala, že se na návštěvu Tchaj-wanu velmi těšila. "Bohužel se jí nemůžu zúčastnit. Chtěla bych dotáhnout myšlenku manžela do konce, ale osud tomu chtěl jinak," poznamenala. Dodala, že chtěla Tchaj-wan podpořit na cestě za nezávislostí, demokracií a svobodou.

Toto krásné vyznamenání s velmi poetickým názvem „Řád příznivých oblaků“ dostane v Tchaj-peji ve čtvrtek 3.9. od tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera. Jardo, moc na tebe vzpomínáme. pic.twitter.com/2ExypnahPS — Lumír Aschenbrenner (@Lem_Aschenbrenn) September 2, 2020

Kubera chtěl na Tchaj-wan odjet koncem února, s sebou se chystal vzít podnikatelskou misi. Plán vzbudil kritické reakce, a to nejen ze strany čínské diplomacie, ale také od prezidenta Miloše Zemana, který prosazuje vstřícnou politiku k Pekingu. Zeman loni pohrozil, že pokud Kubera na Tchaj-wan pojede, skončí jejich přátelství. Předseda Senátu ale odmítl, že by návštěva Tchaj-wanu byla protičínská.

Kubera se narodil 16. února 1947 v Lounech. V letech 1967 až 1969 pracoval v oddělení dovozu Sklo Unionu Teplice a do roku 1990 v obchodním oddělení teplického Elektrosvitu. Na přelomu let 1967 a 1968 byl členem KSČ, po několika měsících jej vyloučili.

Do politiky se Kubera aktivně zapojil po listopadu 1989. V roce 1992 vstoupil do Občanské demokratické strany (ODS) a o dva roky byl poprvé zvolen teplickým starostou. Do funkce jej následně voliči vybrali ještě pětkrát. V Senátu zasedal Kubera téměř dvě dekády, byl mimo jiné šéfem klubu ODS a místopředsedou horní komory. V listopadu 2018 se stal druhým nejvýše postaveným ústavním činitelem. Kromě teplického zastupitelstva a Senátu zasedal Jaroslav Kubera od roku 2016 také v zastupitelstvu Ústeckého kraje. Znám byl svými neortodoxními názory.