Otřesné praktiky Číny. HRW ukázala, jak a proč jsou zatýkáni Ujgurové

Ujgurové na seznamu byli zatčeni v prefektuře Aksu mezi roky 2016 a 2018 na základě obří databáze IJOP, v níž čínská vláda shromažďuje údaje o Ujgurech. Do databáze jsou ukládány informace od fyzického vzhledu daného člověka přes telefonní číslo a barvu auta po detaily jako to, jestli častěji vchází do domu předním nebo zadním vchodem. Do informací je zahrnuta i on-line aktivita dotyčného a jeho pravidelné kontakty.

U většiny Ujgurů, kteří skončili v internačních táborech, bylo důvodem zadržení nenásilné chování. U některých bylo jako důvod zadržení uvedeno, že je "obecně nedůvěryhodný", má "nestabilní názory", "opakovaně vypíná mobilní telefon" nebo "se narodil po roce 1980", napsaly s odvoláním na zprávu HRW list The Guardian a agentura Reuters.

Podle HRW seznam jasně popírá tvrzení čínské vlády, že se v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang zaměřuje pouze na podezřelé separatisty a teroristy. Organizace Human Rights Watch s ohledem na bezpečnost svého zdroje neuvedla, jak seznam získala. Agentura Reuters upozornila, že nebyla schopna autentičnost seznamu ověřit.

Jedna ze zadržených žen označená jako paní T byla zadržena za "spojení s citlivými zeměmi" poté, co jí čtyřikrát telefonovala její sestra ze zahraničí. V databázi IJOP byla zaznamenána i délka hovorů. Organizace Human Rights Watch mluvila se sestrou zadržené ženy, která potvrdila, že paní T kvůli telefonátům v Číně vyslýchala policie. Od té doby spolu ženy nejsou v kontaktu. Sestra se ale doslechla, že paní T nyní pracuje v továrně a domů se smí vracet jen na víkendy. Podle ní se zřejmě jedná o nucenou práci.

"Je to poprvé, co vidíme oficiální dokumenty, které ukazují, jak každého z obyvatel táborů systém našel a zadržel," prohlásila Maya Wangová z HRW. "Seznam z Aksu poskytuje svědectví o tom, jak jsou brutální represe muslimů v Sin-ťiangu ze strany čínských úřadů poháněny moderními technologiemi," dodala.

Organizace pro lidská práva obviňují čínské úřady, že v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang zřídily ve jménu boje proti islamismu množství internačních táborů, jimiž prošlo více než milion Ujgurů. Čínské úřady tábory označují za střediska odborného vzdělávání, kde Ujgurové podstupují politickou převýchovu. V táborech se vyučuje čínština, čínské dějiny a zákony. Lidé, kteří těmito tábory prošli, říkají, že v nich byli nuceni odsoudit islám a slíbit věrnost čínské komunistické straně.