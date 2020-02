Při nepokojích v Dillí přišlo od neděle o život 20 lidí, premiér Módí má vážný problém

Stanice BBC upozornila, že protesty mají náboženský podtext, stojí v nich proti sobě skupiny muslimů a hinduistů.

Nevoli zejména mezi muslimy vyvolává zákon o občanství, který parlament přijal loni. Umožňuje získat indické občanství nemuslimským obyvatelům, kteří se do země dostali nelegálně z převážně muslimských zemí, jako je Pákistán, Bangladéš a Afghánistán. Podle kritiků, ale nejen muslimských, zákon odporuje sekulární ústavě státu a je vůči muslimům diskriminační. V Indii tvoří muslimská komunita 14 procent z 1,3 miliardy obyvatel. Návrh zákona předložila vláda vedená hinduistickými nacionalisty a premiérem Módím po jeho přesvědčivém vítězství v loňských květnových volbách.

Protesty začaly loni a už tehdy byly mnohdy bouřlivé. Jejich současná vlna se odehrává hlavně v severovýchodní části Dillí, kde jsou muslimové ve většině a kde žijí také chudí zahraniční dělníci. Demonstrace se konaly také za návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa, který byl v Indii v pondělí a v úterý. Podle BBC to Módímu zkomplikovalo situaci, protože demonstrace odvedla pozornost od zahraniční návštěvy.

Gokulpuri, in #Delhi today. The BBC saw mobs of people with sticks and stones chanting ‘Jai Shri Ram’. Parts of Delhi are witnessing the worst violence and rioting India’s capital has seen in decades. Seven confirmed dead. #DelhiViolence pic.twitter.com/8b1VWH1mdl