Roste pravděpodobnost, že Rusko použije jaderné zbraně, tvrdí Japonsko

Japonsko se jako jediná země napadená atomovými zbraněmi pravidelně vyjadřuje proti jadernému zbrojení. Kišida, který Hirošimu zastupuje v parlamentu, navštívil dnes spolu s ambasadorem Rahmem Emanuelem městský památník míru a muzeum.

"V době, kdy je možnost použití jaderných zbraní Ruskem čím dál reálnější, věřím, že návštěva velvyslance Emanuela v Hirošimě (...) se stane silným poselstvím pro mezinárodní společenství," řekl Kišida v rozhovoru s televizí NHK.

"Věřím, že naše návštěva měla smysl," dodal. Ruská invaze na Ukrajině ukazuje, jak obtížné je vytvořit svět bez jaderných zbraní, myslí si japonský premiér.

Ruský prezident Vladimir Putin jaderným útokem přímo nevyhrožuje, připomínají agentury. Při zahájení invaze na Ukrajinu 24. února však varoval, že každý, kdo bude Rusku bránit, bude čelit "takovým následkům, s jakými jste se ve své historii ještě nesetkali".

To někteří politici a odborníci považují za hrozbu použití jaderných zbraní. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý uvedl, že Rusko by použilo jaderné zbraně, pokud by byla ohrožena existence země.

Lídři skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 v pátek v Bruselu varovali Moskvu před použitím biologických, chemických nebo jaderných zbraní na Ukrajině.