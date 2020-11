Teroristé vtrhli na univerzitu v Kábulu a začali střílet. 19 mrtvých, 22 zraněných

Vedle univerzity se ráno nejprve ozvala exploze a po ní střelba. Pak se několik ozbrojených mužů přesunulo do univerzitního areálu a začalo střílet na studenty. Na místo dorazili policisté, přestřelka trvala několik hodin.

Podle mluvčího Ariana už zásah skončil. Útočníci byli podle něj tři a všichni byli zabiti.

Student Ahmad Samím podle agentury AP řekl, že viděl ozbrojence s pistolemi a samopaly. Soustředili se na východní část areálu, kde jsou fakulty práva a žurnalistiky. Na univerzitě studuje až 17.000 lidí a ze záběrů z místa bylo patrné, že se mnozí snažili dostat ven, proto se snažili přeskočit zeď a plot.

We strongly condemn today’s tragic attack on Kabul University. This is the second attack on educational institutions in Kabul in 10 days. Afghan children & youth need to feel safe going to school, college, university. At least 20 people killed & 15 wounded. #KabulUniversity pic.twitter.com/ZPXgcmQVnZ