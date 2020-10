Válka v Afghánistánu: Během bojů bylo letos zabito nejméně civilistů za osm let

Vyplývá ze zprávy asistenční mise OSN v Afghánistánu (UNAMA). Podle ní je ale znepokojivé, že mírové rozhovory mezi afghánskou vládou a radikálním hnutím Tálibán, které začaly v září, zatím k podstatnému snížení obětí nevedly.

Od ledna do října boje v Afghánistánu připravily o život 2117 civilistů, dalších 3822 lidí utrpělo zranění. Méně mrtvých za stejné časové období registrovala mise UNAMA naposledy v roce 2012.

The UN envoy for #Afghanistan also highlighted upcoming #Afghanistan2020 conference where the international community will renew its commitment to the Afghan people & the building of a peaceful state with strong human rights, good governance & rule of law. 2/2