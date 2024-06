Ať ho podá a mlčí, reaguje Novotný na trestní oznámení od Konečné. Do Bruselu jí posílá „dárek“

EuroZprávy.cz oslovily předsedkyni KSČM s žádostí o reakci na Novotného příspěvek, kde jí napsal následující: „Jsi tupá, pokrytecká d**ilka tak akorát pro srandu králíkům a my si dáme taneček za to zneužití mého selhání k dalšímu trápení té holky, to si za rámeček nedáš, ty p**o. Elegantně ti naložím, jen bude po volbách. Ideálně vyhozený. To koště bude mít 10 metrů. A tento tweet bude slavný.“

„Na slova pana Novotného o tom, jak mi ‚naloží‘, jsem ještě před volbami zareagovala trestním oznámením. Není normální někomu vyhrožovat za jeho politické názory,“ zdůraznila Konečná pro EuroZprávy.cz.

Připustila, že „to, že lidé nadávají politikům, je fakt“. „Vyhrožovat si ale od nikoho nenechám. A zvláště ne od funkcionáře vládní strany, která svou politiku vydává za hodnotovou a slušnou. Tyto kecy po nevyloučení Novotného snad nemohou brát vážně už ani jejich vlastní členové,“ dodala předsedkyně KSČM.

Pavel Novotný na její slova o trestním oznámení zareagoval rovněž. „Trestním oznámením se nemá mávat. To se má podávat a mlčet. A těším se, až ukážu PČR desetimetrovou rekvizitu, o které vám více říkat nebudu, nechci pokazit efekt, když už se to poveze do Belgie,“ shrnul pro EuroZprávy.cz.

ODS Novotného nevyhodila

ODS ve svých řadách nechala kontroverzního starostu Řeporyjí Pavla Novotného. „Sprostota se včera stala v ODS normou. Pavel Novotný, který má za sebou spoustu bulvárních výstřelků, které byly už hodně za hranou slušnosti, zůstává váženým a respektovaným členem. Snad si na to v pětislepenci vzpomenou, až budou zase druhým kázat o politické kultuře,“ reagovala na rozhodnutí ODS například nově zvolená europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Novotného setrvání ve straně se řešilo kvůli výrokům na adresu Aničky Slováčkové, dcery hudebníka Felixe Slováčka a herečky Dády Patrasové, která opakovaně bojuje se zákeřnou rakovinou. „Felix byl vždycky debil,“ napsal Novotný k fotografii, kde Slováček stojí po boku vedení koalice Stačilo!. „Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička bohužel nemá žádnou šanci. Tohle ale přehnal,“ doplnil v komentáři. Tento komentář je ale v současné době smazaný, Novotný se za něj později omluvil.

Na jeho příspěvek tehdy reagoval například poslanec Martin Kolovratník. „Ten tweet jsi podělal totálně. Napiš kdy a kde. Přijedu. A dám ti do držky. Strašně moc,“ hrozil.

Výroky se už dříve zabývalo předsednictvo ODS, které je označilo za lidsky nepřijatelné a neslučitelné se členstvím ve straně. Například ministr financí a místopředseda strany Zbyněk Stanjura před časem v pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že by uvítal, kdyby se Novotný rozhodl sám odejít.

Řeporyjský starosta Novotný je ale i po úterním jednání výkonné rady ODS nadále členem této vládní strany. Na setkání zmíněného orgánu ani nepadl návrh na vyloučení kontroverzního komunálního politika, informovala Česká televize.

Předsedkyně KSČM Konečná na rozhodnutí ODS reagovala podobně jako Jermanová. „Trochu jsem ve skrytu duše doufala, že v ODS najdou poslední zbytky – ani ne slušnosti – tu už tato strana pozbyla dávno, ale lidskosti. Ale mýlila jsem se. ODS je s tím, co dělá její starosta Novotný, v pohodě,“ shrnula na sociální síti X.

Reagovala tak na jeho odpověď u již zmíněného příspěvku, kde informovala o zakončení kontaktní kampaně v Karlovarském kraji. „Jsi tupá, pokrytecká d**ilka tak akorát pro srandu králíkům a my si dáme taneček za to zneužití mého selhání k dalšímu trápení té holky, to za rámeček nedáš, ty p**o. Elegantně ti naložím, jen bude po volbách. Ideálně vyhozený. To koště bude mít 10 metrů. A tento tweet bude slavný,“ odpovídal jí Novotný na X.

Ještě 7. června Novotný reagoval na kampaňové video Konečné. „Jsi ubohá, ludro bolševická. Už aby se všichni komunisté vyřešili biologicky,“ napsal.

Konkrétně v tomto videu Konečná kritizovala Evropskou unii. „Vím, že v naší zemi nemá tato instituce dobré jméno, a vůbec se tomu nedivím. To nejhorší ale, co bychom mohli udělat, je, že bychom se na tyto volby mohli vykašlat a dělat, že se nás netýkají,“ uváděla na síti X.

Novotný sám sebe na sociální síti X popisuje jako „zlobivé dítě ODS“. Jeho příspěvky a odpovědi zde jsou dlouhodobě silně zaměřené proti lídryni KSČM. „Kateřina Konečná fantasticky drží v šachu KSČM, která do krajských voleb nesebere odvahu k ničemu. A pak už nebude čas, ani kádry, nebude kdo a jak… Bude jen Konečná a rukojmí, co propustí tak, že ho odpojí od přístrojů a zhasne. Už za ně nikdy nebude kandidovat. A oni to tuší a nemohou nic dělat,“ zní z jeho posledního příspěvku na adresu Konečné, který zveřejnil ještě ve středu večer.