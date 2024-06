ODS na výkonné řadě neřešila Novotného. Starosta je nadále členem strany

Novotného setrvání ve straně se řešilo kvůli výrokům na adresu Aničky Slováčkové, dcery hudebníka Felixe Slováčka a herečky Dády Patrasové, která opakovaně bojuje se zákeřnou rakovinou. Kritice ho podrobil například poslanec Marek Benda. Novotný později příspěvek o Slováčkové ze sociální sítě smazal a omluvil se.

"Za chyby se platí. To, co jsem předvedl, je neodpustitelné. Jestli je to na vyhazov ze strany, od toho máme výkonnou radu. Bude mi to líto. Ale zasloužím si to a život půjde dál," uvedl starosta před časem na sociální síti X.

Výroky se už dříve zabývalo předsednictvo ODS, které je označilo za lidsky nepřijatelné a neslučitelné se členstvím ve straně. Například ministr financí a místopředseda strany Zbyněk Stanjura před časem v pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že by uvítal, kdyby se Novotný rozhodl sám odejít.

Náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženija ale už před dnešním jednáním naznačila, že vyloučení Novotného není na pořadu dne. "Ano, Pavel to přehnal. Ano, Pavel se omluvil. A ano, Pavel to udělá znova. Ale nemyslím si, že by Výkonná rada měla jednat o starostovi Řeporyjí. Myslím, že jsou na programu daleko důležitější témata - třeba určitá sebereflexe po proběhlých volbách," napsala na síti X.

ODS kandidovala ve víkendových eurovolbách v rámci koalice Spolu, která se umístila na druhém místě za hnutím ANO. Občanským demokratům připadly tři z celkových šesti mandátů pro Spolu.