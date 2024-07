"Ať mi to řekne dnes." Zelenského zajímá, jak chce Trump ukončit válku na Ukrajině za den

"Pokud Trump ví, jak ukončit tuto válku, měl by nám to říct už dnes," prohlásil Zelenskyj v téměř hodinovém středečním rozhovoru. "Pokud existuje riziko pro ukrajinskou nezávislost, pokud přijdeme o státnost, chceme na to být připraveni, chceme to vědět," dodal.

Ukrajinský prezident zároveň projevil ochotu se setkat s Trumpem a jeho spolupracovníky a vyslechnout si jejich návrhy. "Chci porozumět tomu, jestli budeme mít v listopadu silnou podporu USA, anebo zůstaneme sami," vysvětlil Zelenskyj.

Trump během předvolební kampaně opakovaně prohlašuje, že by válku na Ukrajině mohl ukončit během 24 hodin. Podrobnosti svého plánu však nikdy nezveřejnil. Minulý týden v televizní debatě řekl, že konflikt by vyřešil ještě dřív, než by se v lednu opět ujal úřadu.

Kyjev se každopádně zatím může na americkou pomoc spolehnout, administrativa nynějšího demokratického prezidenta Joea Bidena v ní pokračuje. Americký ministr Lloyd Austin v úterý oznámil další balíček vojenské pomoci Ukrajině, který obsahuje materiál v hodnotě 2,3 miliardy dolarů. Informovala o tom AP.

Nový balík americké vojenské pomocí má zahrnovat protitankové zbraně či munici pro systémy protivzdušné obrany.

"Nenechte se mýlit, Ukrajina není sama a Spojené státy nikdy nepoleví v podpoře," prohlásil Austin v úterý na úvod střetnutí s ukrajinským protějškem Rustemem Umerovem. "Spolu s přibližně 50 spojenci a partnery budeme pokračovat v poskytování klíčových kapacit, které Ukrajina potřebuje na potlačení a odvrácení ruské agrese," dodal šéf Pentagonu.