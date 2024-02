Aténami otřásla exploze bomby u ministerstva. Anonym na ni předem upozornil

Po hokejistech do 20 let (bronz na MS) a hokejistkách do 18 let (stříbro na MS) byl letošní leden zakončen dalším, v pořadí již třetím úspěchem českého juniorského hokeje. Tentokrát se jedná o hokejisty do 16 let, kteří na olympiádě mládeže v Kangwonu dokráčeli až ke stříbrným medailím poté, co nestačili ve finále na Američany, se kterými prohráli 0:4.