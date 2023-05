Bachmut padl, hlásí Prigožin. Situace je kritická, přiznává Ukrajina

Před víkendem se potvrdil nejhorší možný scénář pro českou hokejovou reprezentaci. Ta totiž nemůže do dalších bojů na hokejovém MS už počítat s útočníky Lukášem Sedlákem a Filipem Chytilem. Kvůli zranění museli oba turnaj předčasně opustit a tak český realizační tým využil nového pravidla spočívajícího v náhradě zraněného hokejisty za nového hráče. Tím je Radan Lenc, jenž dorazil do dějiště šampionátu už v pátek. V sobotu se potvrdila další posila a to Radim Zohorna, jenž má již po sezóně v zámořské AHL.