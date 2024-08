Baletce v Rusku hrozí 15 let za vlastizradu, protože poslala 52 dolarů na Ukrajinu

Karelinovou soudí ve městě Jekatěrinburg, přičemž v Rusku se očekávalo, že již dnes bude vyhlášen verdikt soudu v tomto případu. Podle agentury TASS k tomu dojde až za týden, tedy ve čtvrtek 15. srpna.

Třiatřicetiletou ženu zadržela Federální bezpečnostní služba (FSB) na začátku roku v Jekatěrinburgu při návštěvě jejích prarodičů. Obviněna je z toho, že darovala necelých 52 dolarů ukrajinské charitě Razom pro Ukrajinu se sídlem v New Yorku v USA. FSB ji obvinila z účasti "na veřejných akcích na podporu kyjevského režimu", které se v Rusku hodnotí jako vlastizrada. V nejhorším případě jí hrozí 20 let vězení.

Karelinová je amatérská baletka a žije v kalifornském Los Angeles. Americké občanství získala před třemi lety a do Ruska vstoupila v lednu. Její přítel Chris Van Heerden jí prý koupil letenku do Ruska jako dárek k narozeninám. "Je hrdá na to, že je Ruska, a nesleduje zprávy. Nezasahuje do ničeho, co se týká války. Věřím, že mi ji Amerika přiveze zpátky," vylíčil.

Americký list New York Times o jejím zadržení psal v únoru letošního roku. "Rusko v podstatě neuznává dvojí občanství a považuje takové lidi především za ruské občany," vysvětlil mluvčí americké diplomacie Matthew Miller.

Rusové využívají zatčené občany západních zemí jako cenné komodity pro případnou výměny vězňů, kdy získávají zpět vlastní agenty. Poslední taková výměna se odehrála koncem minulého týdne, kdy Rusové propustili šestnáct osob výměnou za svých osm. Mezi nimi byl například reportér deníku Wall Street Journal Evan Gershkovich, který v Rusku čelil trestu 16 let odnětí svobody za údajnou špionáž.