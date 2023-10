BBC: Evakuace Gazy je nemožná. WHO hovoří o rozsudku smrti, IDF přiznává, že 24 hodin nestačí

"IDF vyzývá k evakuaci všech civilistů města Gaza z jejich domovů směrem na jih pro jejich vlastní bezpečnost a ochranu a přesunutí se do oblasti jižně od Wadi Gaza," uvedly izraelské obranné síly v prohlášení.

Wadi Gaza je říční údolí rozkládající se kolem středu pásma Gazy, vinoucí se po celé jeho šířce a končící ve Středozemním moři. Je známé svými pobřežními mokřady a biologickou rozmanitostí.

OSN uvádí, že výzva k evakuaci se týká přibližně 1,1 milionu lidí, což je asi polovina populace celého pásma Gazy. Postižená oblast zahrnuje hustě obydlené město Gaza. "OSN považuje za nemožné, aby se takový evakuace uskutečnila bez zničujících humanitárních důsledků," uvedla v prohlášení. Žádá o zrušení výzvy s tím, že by se již tak tragická situace mohla proměnit v "kalamitní situaci".

Izraelská armáda tvrdí, že oslovila obyvatele města Gaza a řekla jim, aby odešli pro svou "bezpečnost a ochranu". OSN s ale domnívá, že evakuace je nemožná. Izrael v reakci na toto tvrzení uvedl, že se snažil minimalizovat škody na civilistech a řekl, že reakce OSN byla "ostudná".

Doporučené články Izraelská armáda dala civilistům v Gaze 24 hodin na evakuaci. Hrozí konflikt s Libanonem

Blízkovýchodní korespondent BBC Tom Bateman tvrdí, že izraelský požadavek, aby lidé opustili Gazu, je ale skutečně nemožný. "Je nemožné, aby 1,1 milionu lidí opustilo své domovy do 24 hodin.Jednalo by se o 40 000 lidí za hodinu," napsal.

Evakuace civilního obyvatelstva v tak hustě osídlené oblasti, včetně dětí, starých lidí a těch v nemocnicích, které jsou do posledního místa zaplněné raněnými a těmi, kteří se ukrývají před bombardováním, je neproveditelná.

Korespondentka BBC Lyse Doucet uvedla, že není možné přesunout více než milion lidí za den. "Silnice jsou rozbité, padají bomby, domy jsou zničeny, starší a nemocní potřebují pomoc," napsala s tím, že jeden z nejhustěji osídlených kousků země by se stal naprosto neobyvatelným. "Už je," dodala.

Pod tlakem svých nejbližších spojenců, včetně USA, chce být Izrael vnímán jako stát podnikající opatření k omezení civilního utrpení, doplnila s tím, že Gazané, vyděšení nepřetržitým bombardováním a agónií ubývajícího jídla a paliva, jsou nyní bombardováni žádostí Izraele, aby odešli, ale i zprávami od Hamásu, aby zůstali.

Kompletní evakuace není možná ani podle WHO. Přesun těžce nemocných pacientů v Gaze totiž komplikuje jejich zdravotní stav. Světová zdravotnická organizace dodala, že místní zdravotnické úřady v Gaze ji informovaly, že není možné evakuovat zranitelné nemocniční pacienty ze severní Gazy v důsledku izraelského příkazu k evakuaci.

"Existují těžce nemocní lidé, jejichž zranění znamenají, že jejich jedinou šancí na přežití je být na podpoře života, jako jsou mechanické ventilátory," řekl mluvčí WHO Tarik Jasarevic. "Takže přestěhování těch lidí je rozsudek smrti. Žádat o to zdravotníky je víc než kruté."

I mluvčí IDF Daniel Hagari přiznal, že izraelská armáda si je vědoma toho, že evakuace 1,1 milionu lidí ze severní Gazy bude nějakou dobu trvat. "Toto je válečná zóna, snažíme se jim poskytnout čas a vynakládáme hodně úsilí a chápeme, že to nebude trvat 24 hodin," řekl pro BBC.

"Rozumíme problému. Ale jaká je smutná realita? Je to odpovědnost Hamásu," dodal. Když byl dotázán na to, zda IDF pochopilo, že evakuace Gazanů bude trvat déle než 24 hodin, Hagari odpověděl: "Chápeme, že to bude nějakou dobu trvat. To je vše, co jsem řekl."