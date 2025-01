BBC: Trump dokázal, že se poučil ze svých chyb. Trumpova éra 2.0 bude rychlá a radikální

Trump, během letu z Las Vegas do Miami, přistoupil k novinářům na palubě Air Force One a otevřeně hovořil o svých plánech a krocích. Mezi jeho prvními činy po návratu do úřadu bylo zrušení klíčových politik svého předchůdce, a to podepsáním rekordního počtu 26 výkonných příkazů během jediného dne. Tím nejen odstranil dědictví svého předchůdce, ale také vyslal jasný signál, že jeho druhé funkční období bude vedeno s mnohem větší rozhodností.

Trumpův přístup lze popsat jako „změny bez kompromisů“. Již první týden jeho návratu zahrnoval zásadní kroky, jako je přejmenování Mexického zálivu na Americký záliv, vystoupení z Pařížské dohody o klimatu, výrazné omezení zahraniční pomoci nebo udělení milostí více než 1 500 lidem odsouzeným v souvislosti s nepokoji v Kapitolu. Tyto kroky vzbudily silnou kritiku jak u demokratů, tak u některých republikánů, ale Trump zůstává pevně přesvědčený o svých rozhodnutích.

Jedním z klíčových znaků Trumpovy druhé administrativy je její organizovanost a zkušenost. Jeho tým, složený z loajálních poradců a mladých republikánů, kteří znají pouze Trumpovo vedení, je mnohem lépe připraven na rychlé prosazování změn. Na rozdíl od prvního funkčního období, kdy administrace čelila četným právním problémům a organizačním potížím, nyní působí sebejistěji a lépe koordinovaně.

Trump rovněž demonstroval svou schopnost manipulovat mediálním prostorem a formovat veřejné mínění. Na palubě Air Force One i v Oválné pracovně se projevuje jeho obliba neformálních setkání s tiskem, během kterých ochotně odpovídá na dotazy a utvrzuje své příznivce v tom, že „Washington outsider“ je nyní v čele plně kontrolující vlády.

Politické změny, které Trump zavádí, jsou však také výrazně symbolické. Návrat busty Winstona Churchilla a Diet Coke tlačítka v Oválné pracovně symbolizují kontinuitu s minulými republikánskými prezidenty a Trumpovu touhu zanechat trvalé dědictví. Podobně jako Franklin D. Roosevelt kdysi přejmenoval Hooverovu přehradu, Trump svým krokem přejmenovat Mexický záliv demonstruje svou ochotu redefinovat americkou historii podle vlastních vizí.

S ohledem na silné postavení republikánů v Kongresu a přátelsky naladěné soudy, které jsou plné Trumpových nominantů, má prezident nyní větší prostor pro prosazování trvalých změn. Zatímco některé jeho kroky mohou narazit na právní překážky, jeho administrativa vysílá jasný vzkaz: Trumpova éra 2.0 je o rychlosti, radikálních změnách a odstranění starých pravidel.

Zatímco kritici varují před chaosem a polarizací, Trumpovi spojenci jsou přesvědčeni, že tentokrát má prezident plán, jak přetvořit Ameriku podle svých představ. Tento nový přístup, popsaný jako „pohybuj se rychle a rozbíjej věci“, redefinuje nejen jeho odkaz, ale také samotnou podobu americké vlády.