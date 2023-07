Biden o Ukrajině v NATO: Teď to není možné. Ocitli bychom se ve válce s Ruskem

Biden to řekl v exkluzivním rozhovoru pro CNN. Americké televizní stanici ho poskytl před svou cestou do Evropy, jejíž hlavní zastávkou bude litevský summit Severoatlantické aliance.

"Nemyslím si, že v NATO panuje jednota ohledně toho, zdali přibrat Ukrajinu do rodiny v tuto chvíli, uprostřed války," konstatoval. "Kdybychom to udělali, pak bychom měli závazek za každý metr území, které je územím NATO. Je to závazek, který jsme všichni udělali nezávisle na okolnostech. Pokud bude pokračovat válka, jsme v ní všichni. V tomto případě ve válce s Ruskem," vysvětlil americký prezident.

Současný nájemník Bílého domu prozradil, že o celé záležitosti dlouze mluvil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, kterého podle svých slov ujistil, že Spojené státy budou nadále poskytovat Ukrajině bezpečí a zbraně, zatímco bude probíhat proces přijetí.

Biden zdůraznil, že ohledně členství Kyjeva v alianci nehodlá brát v potaz požadavky ruského prezidenta Vladimira Putina. "Myslím, že musíme nastavit rozumnou cestu pro Ukrajinu, aby byla schopná se připojit k NATO," podotkl.

"Je předčasné volat po volbě už teď, protože jsou tu další podmínky, které je třeba naplnit, včetně demokratizace a dalších takových témat," dodal demokratický politik.

Severoatlantickou alianci čeká v příštím týdnu očekávaný summit v litevském Vilniusu, který se uskuteční v úterý 11. a ve středu 12. července. Kromě tématu Ukrajiny mají lídři vyslovit závazek dávat na obranu alespoň dvě procenta HDP.