Biden sdělil novinářům, že plánuje opět kandidovat na prezidenta

O Bidenově záměru oznámit kandidaturu informovaly minulý týden televizní stanice CNN či deníky The New York Times a The Washington Post. Podle zdrojů amerických médií má oficiální oznámení přijít v úterý, kdy bude čtvrté výročí startu předchozí kampaně.

Současný prezident Spojených států amerických bude kandidovat už počtvrté. Poprvé Biden neuspěl v primárkách před volbou v roce 1988, podruhé o dvacet let později. Tehdy se ale stal na osm let viceprezidentem Baracka Obamy. Do volby v roce 2020 už byl Demokratickou stranou nominován a v listopadovém hlasování porazil tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa.

Biden s oficiálním oznámením nespěchá, protože v rámci své strany nečelí výrazné opozici. V primárkách Demokratické strany by šéf Bílého domu nyní čelil Robertu Kennedymu, synovci bývalého prezidenta Johna F. Kennedyho, a spisovatelce Marianne Williamsonové. Favority v boji o republikánskou nominaci jsou exprezident Donald Trump a floridský guvernér Ron DeSantis.

Sídlem prezidentovy kampaně má být jeho domovské město Wilmington ve státě Delaware, ačkoliv se spekulovalo také o Philadelphii.