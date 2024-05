Volby v Katalánsku: Stoupenci nezávislosti ztrácejí většinu v parlamentu

Strany podporující nezávislost, včetně strany Spolu s Carlesem Puigdemontem, získaly dohromady 61 křesel, což je méně než klíčových 68 křesel potřebných pro většinu v parlamentu. Píše The Guardian.

Socialisté pod vedením Salvadora Illi, bývalého ministra zdravotnictví, směřovali k zisku 42 křesel, zatímco v roce 2021 měli pouze 33 křesel. I přes tento nárůst budou muset socialisté získat podporu od ostatních stran, aby mohli Illu jmenovat premiérem. Jednání o sestavení vlády budou klíčová v nadcházejících dnech či týdnech.

Illův vzestup by měl být povzbudivým signálem pro premiéra Pedra Sáncheze a socialisty před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu příští měsíc.

Prezident Katalánska, Pere Aragonès z ERC, vyhlásil předčasné volby v březnu poté, co opoziční strany zamítly rozpočet navržený jeho menšinovou vládou.

Aragonèsova strana ERC vládla v koalici s Junts, kterou vedl bývalý prezident Katalánska, Puigdemont, až do jejich neshod, kvůli nimž Puigdemont v říjnu 2022 opustil vládu.

Nedělní hlasování přišlo šest a půl roku po jednostranném referendu Puigdemonta o nezávislost Katalánska, což vyvolalo největší politickou krizi ve Španělsku za desetiletí, následovanou jednostranným vyhlášením nezávislosti.

Konzervativní španělská vláda tehdy zasáhla tisíci policisty, aby zabránila hlasování, často násilím. Následně Puigdemonta a jeho kabinet odvolala, rozpustila katalánský parlament a převzala přímou kontrolu nad regionem. Puigdemont utekl ze Španělska, aby se vyhnul zatčení, zatímco další přední představitelé hnutí za nezávislost čelili soudu a vězení.

Od nástupu Sáncheze do funkce premiéra v roce 2018 se situace uklidnila. Sánchez před téměř třemi lety prominul devět lídrů nezávislosti za jejich účast na neúspěšném pokusu o odtržení, a to s cílem nastolit novou éru dialogu a porozumění. I když byly tyto milosti kontroverzní, nebyly tak kontroverzní jako zákon o amnestii, který Sánchez představil v dubnu s cílem získat podporu stran ERC a Junts, a tak zajistit svůj návrat do úřadu po loňských neúspěšných volbách.

Tento zákon, jehož hlavním adresátem je Puigdemont, se týká asi 400 lidí zapojených do symbolického referenda o nezávislosti v listopadu 2014 a následného průzkumu o tři roky později.

Průzkumy neustále ukazují na vítězství strany PSC. Illa uznal, že někteří lidé stále nevěří v amnestii, kterou Lidová strana a další kritizovali jako cynický politický tah Sáncheze, ale řekl, že tento krok a další smířlivá gesta výrazně snížily napětí.

Obvinil strany ERC a Junts, že jsou příliš zaměřeny na otázku nezávislosti, místo aby se zaměřily na zlepšení veřejných služeb v Katalánsku nebo připravily region na nedostatek vody za poslední tři roky.

V rozhovoru pro Guardian v pátek Illa řekl, že vláda pod vedením PSC umožní Katalánsku překonat to, co nazval ztracenou dekádou vlády ERC a Junts.

„Tyto volby by mohly – a měly by – otevřít novou éru v Katalánsku, kterou bych definoval dvěma slovy: ‚sjednotit‘ a ‚sloužit‘,“ řekl. „Když s lidmi mluvíte o tom, na čem jim záleží, mluví o suchu, o vzdělání – které bylo v Katalánsku vždy vynikající, ale nyní zaostává za zbytkem Španělska – o infrastruktuře, o bezpečnosti, o zdravotní péči.“

Puigdemont naznačil, že jeho strana může přehodnotit podporu Sáncheze, pokud se jí nebude líbit složení vlády vedené PSC. Během posledního shromáždění v pátek vyzval své příznivce, aby hlasovali s odhodláním a vyjádřili svůj názor na politickou scénu. Aragonès rovněž apeloval na voliče, aby podpořili republikánské hlasy, zdůrazňujíc důležitost boje za nezávislost, sociální spravedlnost a protikorupční postoje. Nedávné průzkumy naznačují, že podpora nezávislosti Katalánska mírně klesá, s většinou respondentů vyjadřujících nesouhlas s odtrhnutím od Španělska.