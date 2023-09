Bidena uťala na G20 mluvčí. Poté, co mluvil o prolhaných vojácích s psí tváří

"Mluvili jsme o stabilitě. Mluvili jsme o tom, aby země třetího světa na jižní polokouli měly přístup ke změně. Vůbec to nebylo konfrontační," řekl Biden na tiskové konferenci o nedávném setkání s čínským premiérem Li Čchiangem. Mluvčí Karine Jean-Pierrová následně prezidenta uťala. "Díky všem, tisková konference končí," oznámila novinářům.

Rázného ukončení si všímají zahraniční média v čele s deníky Washington Post nebo The Times, které z předchozího průběhu setkání s korespondenty vypichují především vyjádření, v němž Biden označil popírače klimatické změny za "prolhané vojáky s psí tváří".

Podle webu magazínu Newsweek zazněla tato slova, když se hlava státu snažila převyprávět scénu z filmu s legendárním hercem Johnem Waynem. "Byla tu spousta prolhaných vojáků s psí tváří ohledně globálního oteplování, ale už nikdy víc. Najednou si všichni uvědomili, že je to problém," poznamenal Biden.

Incident nastal jen několik dní po zveřejnění průzkumu, podle kterého 56 procent sympatizantů Demokratické strany a dokonce přes 70 procent Američanů vyjádřilo obavu o Bidenovu fyzickou a duševní způsobilost vykonávat funkci.

Jiné šetření agentury YouGov pro CBS News ukázalo, že většina Američanů by zavedla horní věkovou hranici pro volené zástupce. Tento krok by měl podobnou míru podpory u voličů demokratů i republikánů. Nejvíce respondentů, konkrétně 45 procent, by bylo pro hranici 70 let. Oba favorité prezidentských voleb, tedy Biden a Donald Trump, ji suverénně překračují již nyní.

Nadpoloviční většina dotázaných se také domnívá, že prezidentský úřad je příliš náročný pro člověka nad 75 let. Podle více než tří čtvrtin Američanů jsou u volených zástupců starších 75 let namístě obavy, zda jsou schopni řádně vykonávat svou funkci.