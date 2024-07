Bidenův odchod z kandidátky okomentovalo i Rusko. Opět mluví o válce

"Do voleb jsou ještě čtyři měsíce, a to je dlouhé období, během kterého se může hodně změnit. Musíme být trpěliví a pozorně sledovat, co se bude dít dál. Prioritou je pro nás speciální vojenská operace, " řekl Peskov pro telegramový kanál Shot.

Speciální vojenskou operací Kreml oficiálně nazývá nevyprovokovaný vpád ruských vojsku na Ukrajinu.

Biden oznámil, že odstupuje z kandidatury na znovuzvolení prezidentem Spojených států. Nyní se chce plně soustředit na své prezidentské povinnosti po zbytek svého funkčního období. Biden toto rozhodnutí zveřejnil na sociální síti X.

"Domnívám se, že pro mou stranu i naši zemi bude nejlepší, když odstoupím a soustředím se pouze na prezidentské povinnosti po zbytek mého mandátu," uvedl Biden a slíbil, že podrobnosti ke svému rozhodnutí oznámí brzy.

Biden také poděkoval viceprezidentce Kamale Harrisové za dosavadní spolupráci, ale nikoho konkrétního nepodpořil jako příštího demokratického kandidáta na prezidenta.