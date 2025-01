Bílý dům na příkaz Trump zastavil federální granty a půjčky

Kanadský politolog Charles-Étienne Beaudry se v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz vyjádřil k otázce, jak je jeho země připravena na druhý prezidentský termín Donalda Trumpa. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou by podle něj měla devastující dopady, přičemž Kanada je připravena reagovat protiopatřeními, pokud by se Trump rozhodl takový krok podniknout. Kanaďané jsou navíc hluboce pobouřeni výroky, že by jejich země mohla být začleněna do Spojených států.