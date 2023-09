Bleskové záplavy ochromily New York, voda sahá vysoko. Doprava zkolabovala

V některých částech Brooklynu napršelo do oběda 18 centimetrů srážek, což je tolik, kolik by jindy spadlo za celý měsíc. Na letišti J. F. K. bylo naměřeno dvacet centimetrů deště, což překonalo rekord z roku 1960, kdy zasáhl hurikán. Informovala o tom agentura AP.

Letecké spoje také zkolabovaly, když více než desetina letů musela být zrušena, ostatní se zpozdily. Na letišti LaGuardia byla situace složitější, protože zde voda zaplavila jeden z terminálů.

​Provoz téměř všech linek metra byl přerušen, přesměrován nebo vlaky jezdily s velkým zpožděním. Zastavena zůstala příměstská železnice na Manhattan. Autobusová doprava zkolabovala. "Když to zastaví autobusy, víte, že je zle," řekl AP středoškolák Malachi Clark, když zíral na zaplavenou brooklynskou křižovatku.

Téměř týdenní déšť v New Yorku způsobil bleskové povodně. CNN uvádí, že v nejlidnatějším americkém městě voda způsobila značné narušení služeb metra.

"Na některých místech napršelo více než šest palců (15,3 centimetrů) vody - včetně Brooklynu, dolního Manhattanu a mezinárodního letiště Johna F. Kennedyho v Queen's Borough," řekl Zack Taylor, meteorolog z Centra předpovědi počasí Národní meteorologické služby v College Park v Marylandu.

Stoupající voda uvěznila mnoho řidičů, leckde dosahovala nad kola vozidel, některé ze šoférů museli vysvobodit záchranáři. Nezaplavené silnice a dálnice se ucpaly, čekalo se v nich hodiny. Ti, co se dostali do práce, nevěděli, jak se vrátí domů. Voda zaplavovala sklepy jako vany, stejně tak podchody, dostala se do 150 škol z 1 400. Jednu museli celou evakuovat kvůli kouři z kotle, do kterého natekla voda.

Guvernérka Kathy Hochulová a starosta Eric Adams vyhlásili stav nouze a vyzvali obyvatele, aby pokud možno nevycházeli. Největší nebezpečí hrozilo ve sklepních bytech, před dvěma lety při hurikánu Ida tak zahynul tucet lidí. Tentokrát nájemníci včas utekli, ze šesti zatopených bytů je dostali hasiči.

Záplavy zasáhly i další menší města přes řeku Hudson ve státě New Jersey, kde byl rovněž vyhlášen stav nouze.