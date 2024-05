Blinken dorazí příští týden do Prahy. Česko hostí jednání ministrů zemí NATO

Zasedání ministrů proběhne v Praze ve čtvrtek a v pátek. V tuto chvíli není jasné, kdy přesně Blinken do Česka dorazí. Během evropské cesty má v plánu i návštěvu Moldavska.

Náměstek šéfa americké diplomacie James O'Brien uvedl, že na pražském jednání budou pokračovat přípravy na červencový summit NATO ve Washingtonu, kde se předpokládají další projevy podpory Ukrajině, která už přes dva roky čelí ruské agresi.

Neformální zasedání Severoatlantické rady (NAC) na úrovni ministrů zahraničních věcí se uskuteční 30. - 31. května v Praze. Schůzka proběhne v roce, kdy NATO slaví 75. výročí a Česká republika 25 let od vstupu do aliance. Předsedat jí bude generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. České ministerstvo zahraničních věcí o tomto zasedání informovalo již v únoru.

"Letos uplyne 25 let od vstupu ČR do NATO a 22 let od pražského summitu, na kterém jsme do Aliance pozvali dalších sedm zemí střední a východní Evropy," připomněl tehdy ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Setkání je podle jeho slov také připomínkou 75. výročí od založení Aliance. Zároveň zdůraznil, že schůzka bude největší alianční akcí v Česku od summitu v Praze v roce 2002.