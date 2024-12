Američané jsou v přímém kontaktu se syrskými rebely, přiznal Blinken

Informovala o tom BBC, která připomněla, že zmíněná skupina je nadále na americkém seznamu teroristických organizací. Blinken se o kontaktu s rebely zmínil po jednání s představiteli arabských zemí, Turecka a Evropy o budoucnosti Sýrie, které proběhlo v Jordánsku.

Účastníci jednání podpořili mírový proces v Sýrii, přičemž jordánský ministr zahraničí zdůraznil, že nikdo si nepřeje, aby nastala chaotická situace. Ve společném prohlášení se uvádí, že nová syrská vláda by měla respektovat práva menšin, napsala BBC.

Končící šéf americké diplomacie vysvětlil, že Washington je v kontaktu se skupinou Haját Tahrír aš-Šám (HTS) především kvůli dlouho pohřešovanému americkému novináři Austinu Ticeovi, jehož osud je neznámý.

Rebelové ovládli syrské hlavní město Damašek na den přesně před týdnem. Svržený syrský prezident Bašár Asad na poslední chvíli odcestoval z města a nakonec se i s rodinou ocitl v Rusku. Moskva jej hodlá nadále podporovat.

"Je v bezpečí. Ukazuje to, že Rusko se chová, jak je vyžadováno v tak neobvyklé situaci," řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v exkluzivním rozhovoru pro NBC News. Podle stanice se tak stal prvním představitelem Putinova režimu, který potvrdil přítomnost Asada v Rusku.

Zástupce ruské diplomacie nicméně nebyl schopen poskytnout další podrobnosti. "Nemám ponětí, co se s ním děje právě teď," prohlásil Rjabkov a odmítl dát i svůj pohled na to, co se v uplynulých dnech stalo v Sýrii. Zdůraznil však, že ruská podpora svrženého syrského prezidenta bude pokračovat.

Lavrovův náměstek také vyloučil, že by Moskva mohla vydat Asada mezinárodní spravedlnosti. "Rusko není smluvní stranou u konvence, která zřídila Mezinárodní trestní soud," připomněl Rjabkov. Soud neuznávají ani USA, Čína či Izrael, zmínila NBC.