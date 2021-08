USA zastavily evakuace z letiště v Kábulu. Zaplavili ho civilisté, na místě umírají lidé

Afghánskou metropoli se snaží opustit tisíce lidí poté, co ji v neděli obsadilo radikální islamistické hnutí Tálibán. Vojenskými letadly jsou z mezinárodního letiště v Kábulu evakuováni také diplomaté řady světových zemí, včetně Čechů a jejich spolupracovníků.

První české vojenské letadlo, které z Afghánistánu přepravilo 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami, již dnes ráno přistálo v Praze. Podle ministerstva obrany další evakuační letadlo z Prahy odstartovalo po 11:00.

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX

Na kábulském mezinárodním letišti vládne od neděle chaos. Američtí vojáci se dnes ráno snažili zahnat Afghánce z ranvejí palbou do vzduchu. Agentura Reuters s odvoláním na svědky napsala, že na letišti zahynulo nejméně pět osob - není ale jasné, zda oběti zemřely v tlačenici, nebo je zabila střelba.

Na jedné z videonahrávek z letiště je vidět, jak se dav afghánských civilistů tísní na mobilních schodech přistavených k letadlu, někteří lidé visí ze zábradlí. Podle dalšího z videí se několik Afghánců zachytilo zvnějšku startujícího amerického vojenského letadla, ve vzduchu se ale neudrželi a zřítili se na zem.

Nejméně dva Afghánci prý zemřeli, když se snažili dostat z Kábulu na letadle USA

Nejméně dva Afghánci dnes údajně zahynuli, když se pokusili opustit Kábul zachycení na vnější straně amerického vojenského letounu a z velké výšky se zřítili na zem. Informoval o tom časopis Newsweek. Z afghánské metropole se snaží uprchnout tisíce lidé poté, co ji v neděli obsadilo islamistické hnutí Tálibán.

Na videonahrávce zveřejněné afghánskou zpravodajskou agenturou Asvaka News je vidět, jak z letounu po startu z kábulského mezinárodního letiště padají dva nezřetelné objekty. "Video ukazuje, jak z letadla spadnou dva lidé na obytné domy," komentovala agentura jedenáctisekundovou nahrávku, která již zaznamenala více než milion zhlédnutí.

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁBĚRY NEJSOU VHODNÉ PRO CITLIVÉ POVAHY A OSOBY MLADŠÍ 18 LET

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK