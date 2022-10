Erdogan se sejde s Putinem, Ankara vyzvala Kyjev a Moskvu k příměří

Putin se s Erdoganem setká v Kazachstánu na okraj regionálního summitu, uvedla agentura AFP s odkazem na nejmenovaného tureckého činitele. Turecký prezident dosud veřejně nekomentoval pondělní rozsáhlé ruské útoky na ukrajinská města a infrastrukturu, které byly podle Putina odvetou za sobotní explozi na Kerčském mostě spojujícím Rusko s anektovaným Krymským poloostrovem. Moskva incident označila za ukrajinský útok, Kyjev se k zodpovědnosti nepřihlásil.

"Musí se co nejdříve, co to bude možné, zajistit příměří. Čím dříve, tím lépe," řekl dnes turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Ukrajina i Rusko se podle něj vzdalují diplomatické cestě.

Putina a Erdogan se osobně setkali v září v Uzbekistánu a minulý pátek spolu telefonicky hovořili. Turecký prezident podle AFP stále doufá, že se mu podaří zorganizovat osobní setkání Putina a jeho ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského. Kyjev i Moskva takovou schůzi na nejvyšší úrovni odmítají, podle Ankary je však nezbytná a uskutečnitelná.

Turecko je členem NATO, k západním sankcím vůči Rusku v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu se však nepřipojilo. V červenci se zemi podařilo domluvit dohodou podepsanou OSN, Tureckem, Ukrajinou a Ruskem, která umožnila po měsících znovu vyplout lodím s obilím z ukrajinských přístavů. V září Ankara přispěla k největší výměně zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou od začátku ruské invaze.