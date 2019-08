Izraelský list Haarec dnes napsal, že v neděli bylo zničeno zařízení, v němž se připravovala pohonná hmota, jež může zlepšit výkonnost raket i jejich přesnost. Hizballáh toto zařízení dočasně umístil do šíitské části Bejrútu, kde žijí hlavně příznivci této organizace. Chtěl ho ale v brzké době odvézt jinam.

Při útoku byl poškozen hlavně kontrolní panel zařízení, což je nákladná elektronická součástka vyrobená v Íránu. Podle Haarecu její náhrada potrvá dlouho. Írán je spojencem Hizballáhu.

Abdel Bari Atwan said that a new era has just started & Netanyahu should "find a place to hide," adding that #Nasrallah's comments can mean that the PMF in #Iraq, PIJ & Hamas in #Palestine & #Hezbollah in #Lebanon will respond to #Israel|i attacks in a united front: @EnglishFars pic.twitter.com/jkAxl9sr4a