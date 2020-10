Izrael a Spojené arabské Emiráty uzavřely dohodu o bezvízovém styku

Oba státy v září podepsaly normalizační dohodu a smyslem dnešní návštěvy, která je pětihodinová a omezí se kvůli epidemii koronaviru jenom na letiště, je podpis několika dalších dílčích dohod.

Delegaci SAE doprovázenou americkými diplomaty vedl státní tajemník pro finanční záležitosti Ubajd Hamíd Tájr. Netanjahuův úřad oznámil, že občané nebudou k cestám do obou zemí potřebovat víza.

LIVE! Prime Minister Benjamin Netanyahu hosts a trilateral summit meeting with the participation of US Secretary of the Treasury Steven Mnuchin and United Arab Emirates Minister of State for Financial Affairs Obaid Humaid Al Tayer. 🇮🇱🇺🇸🇦🇪 https://t.co/4PALW8Zyoo