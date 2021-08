Letiště v Kábulu je opět v provozu, přistáli na něm další američtí vojáci

V Kábulu přistálo americké letadlo C-17, na jeho palubě byli další vojáci, kteří mají pomáhat s evakuacemi ze země. Chvíli po americkém letounu přistál i stroj německé armády A400M, který má převézt cizince a místní zaměstnance ambasád do uzbeckého Taškentu, uvedla agentura Reuters. Otevření letiště na tiskové konferenci oznámilo vedení Pentagonu.

Do Kábulu by měly dorazit ještě dva další německé evakuační lety. Berlín používá nedaleké letiště v Taškentu pro vytvoření leteckého mostu s Kábulem. Z Uzbekistánu pak lidé cestují civilními lety, uvedl Reuters s odvoláním na místní zdroj. Berlín dnes také uvedl, že pomocí leteckého mostu ze země dostane co nejvíce lidí s dvojím německo-afghánským občanstvím a také lidskoprávní aktivisty, právníky a další místní spolupracovníky Severoatlantické aliance.

Spojené státy chtějí udržet své diplomatické zastoupení na kábulském letišti a pokračovat s evakuací tak dlouho, dokud to bude bezpečné. Další vztahy USA a Afghánistánu budou záležet na "chování Tálibánu".

Své plány na správu letiště v Kábulu dnes vzdalo Turecko, které má v zemi 600 příslušníků armády. Ankara dříve nabízela, že by chod letiště zajistila. Nyní uvedla, že nabídne svou pomoc s chodem letiště Tálibánu, pokud o ni bude stát, uvedla agentura Reuters.