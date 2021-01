Loď Ocean Viking zachránila u Libye přes 250 migrantů

Ocean Viking je na moři teprve necelé dva týdny, předtím loď pět měsíců zadržovaly italské úřady, které jí nedovolily vyplout s odkazem na údajné technické nedostatky.

Ve skupině migrantů zachráněných ve čtvrtek byli zejména lidé ze subsaharské Afriky - Guineje, Mali, Kamerunu a Pobřeží slonoviny. Skoro polovinu z nich tvořili nezletilí, nejmladšímu pasažérovi byl jen jeden měsíc, uvedla agentura DPA. Také dnes vzala záchranná loď na palubu množství dětí a nejméně jednu těhotnou ženu, uvedla organizace, podle níž nyní při pokusech o přeplutí Středozemního moře hrozí kvůli počasí i smrt z podchlazení.

🔴BREAKING The crew on #OceanViking has rescued approx. 140 people from two rubber boats in distress. The operations started with the first daylight.



