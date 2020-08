MAAE chce poslat inspektory do íránských jaderných zařízení, začalo vyjednávání

Jak píše Reuters, MAAE má stále podezření, že Íránci mají ve svých provozech neohlášený jaderný materiál nebo že je možné najít stopy po něm. Jejich zařízení jsou pod mezinárodním dohledem a v roce 2015 se v rámci mezinárodní dohody podvolili některé jaderné aktivity utlumit. Po odstoupení USA od této dohody ale Írán začal část ustanovení porušovat.

"Naše dnešní jednání bylo velmi konstruktivní. Dohodli jsme se, že agentura bude postupovat nezávisle a profesionálně a že Írán bude plnit své právní závazky," citovala íránská agentura ISNA Sálehího. Podle něj se otevírá nová kapitola spolupráce s MAAE. Sálehí ale také řekl, že jeho země "nepřistoupí na žádné dodatečné požadavky mimo závazků, které přijal v roce 2015".

Grossi v tweetu ke schůzce uvedl, že "se pracuje na dohodě, která MAAE umožní ověřovat aktivity v Íránu".

This morning I met with #Iran’s Vice-President and Head of the Atomic Energy Organization of Iran, Dr Salehi. We are working on reaching an agreement on @IAEAorg’s safeguards verification activities in Iran. pic.twitter.com/UdTyuGtSLB