Pandemie covid-19 v Turecku slábne, vláda prodloužila uzavření 31 provincií

Turecko, které má 83 milionů obyvatel, dosud provedlo 1,1 milionu testů. Za poslední den zdravotníci uskutečnili 24.000 testů, o den dříve 36.318. Počet nově uzdravených (4892) je dnes vyšší než o den dříve, kdy to bylo 4451, informuje agentura Anadolu.

Vzhledem k optimistickému vývoji už také turecká vláda pracuje na plánu postupného uvolňování omezení zavedených v březnu kvůli koronaviru, který se do světa začal šířit koncem loňského roku z Číny. Konkrétní termíny zatím vláda neoznámila, předběžně počítá se začátkem uvolňování na přelomu května a června.

Od druhého dubnového víkendu turecká vláda vyhlašuje víkendové omezení pohybu ve 31 provinciích, zahrnujících metropoli Ankaru a největší město země Istanbul. Někdy jde o prodloužený víkend spojený se svátky. Dnes vláda oznámila, že prodlužuje uzavření těchto 31 provincií od zbytku země do pondělí včetně.

Volný pohyb na celostátní úrovni turecká vláda omezila pro osoby starší 65 let a později i pro mladší 20 let. Dnes vláda oznámila, že zvažuje uvolnění zákazu pro seniory, kteří by tak mohli ven v určitých dnech a hodinách. V Turecku je také povinné nošení roušek na veřejných místech, kde se pohybuje větší množství lidí. Uzavřeny jsou stále školy, kavárny či divadla a nekonají se veřejné akce.