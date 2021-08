Pokud do Afghánistánu přijde Al-Káida, Británie se tam vrátí, uvedl ministr

Británie a stejně tak i Spojené státy se v těchto dnech definitivně stahují z Afghánistánu, kde působily posledních 20 let; stále větší část afghánského území přitom začíná ovládat radikální islamistické hnutí Tálibán. Kvůli bezpečnosti vlastních spolupracovníků a diplomatů vysílá Británie na místo 600 vojáků, Spojené státy 3000.

"Nechám otevřené všechny možnosti. Tálibán má už od minule jasnou zprávu - stanete se hostitelem Al-Káidy, začnete napadat Západ nebo jiné takové země, a my se můžeme vrátit," odpověděl ministr na otázku reportéra rozhlasové stanice LBC, zda by se Británie mohla vrátit do Afghánistánu.

Afghánistán "směřuje k občanské válce" a chudoba a terorismus budou v zemi stále častější, řekl Wallace stanici BBC. V televizi Sky News také vyjádřil obavy, že se Afghánistán coby "zhroucený stát" může stát živnou půdou pro skupiny, jako je Al-Káida. Návrat této teroristické organizace do Afghánistánu je podle něj pravděpodobný.

Britské ministerstvo obrany dnes podle agentury Reuters oznámilo, že začala operace směřující k evakuaci britských občanů z Afghánistánu. Premiér Boris Johnson dal souhlas, aby při ní mohly být použity letouny Královského letectva, pokud si to bude situace vyžadovat.

Johnson po dnešním jednání výboru pro krizové situace uvedl, že v následujících dnech bude evakuována "velká část" zaměstnanců velvyslanectví v Kábulu. Řekl také, že jeho vláda zesílí snahu o přesídlení afghánských spolupracovníků Británie do bezpečí.

Wallace podle britské veřejnoprávní stanice odsoudil dohodu o stahování vojsk, kterou s Tálibánem uzavřel v roce 2020 tehdejší americký prezident Donald Trump. Označil ji doslova za "prohnilou dohodu". Spojené státy tehdy slíbily, že se stáhnou do května 2021 výměnou za bezpečí ustupujících vojsk.

Wallace uvedl, že Západ musí pochopit, že země jako Afghánistán nemůže opravit na počkání, a měl by mít situaci pod kontrolou. Tálibán podle něj není jednotná entita, ale spíše název, který propojil mnoho různých zájmů. Podle Johnsona neexistuje vojenské řešení, pokud jde o současný překotný postup Tálibánu napříč Afghánistánem, uvedla BBC.

Islamistické hnutí Tálibán, které v letech 1996-2001 vládlo ve třech čtvrtinách Afghánistánu, začalo nyní postupovat afghánským územím s nečekanou rychlostí. A to od doby, co se vojáci Spojených států a NATO začali koncem dubna ze země stahovat. Bojovníci Tálibánu přebírají kontrolu nad dalšími strategicky významnými lokalitami a za uplynulý týden se zmocnili 18 provinčních metropolí, kterých je celkem 34. Islamisté mají teď pod kontrolou většinu severu, západu a jihu země. Podle expertů jsou tito radikálové v současnosti vojensky nejsilnější od roku 2001.

Od roku 2001 padlo v Afghánistánu 456 britských vojáků.