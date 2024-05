Zemřel slavný americký spisovatel Paul Auster

Paul Auster byl americký spisovatel narozený v roce 1947 v New Jersey. Byl známý především svými literárními díly, která jsou charakteristická svou komplexností, metafikcí a hlubokými úvahami o identitě, osamělosti a náhodě.

Mezi jeho nejznámější díla patří romány jako City of Glass, The New York Trilogy, Moon Palace a The Book of Illusions.

Auster obdržel mnoho literárních ocenění a byl jedním z nejuznávanějších současných amerických spisovatelů. Kromě psaní se věnoval také redakční práci, překládání a filmové produkci.