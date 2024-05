Zemřel zakladatel a výrazná osobnost ODS Miroslav Macek

Miroslav Macek se narodil 7. prosince 1944 v Litomyšli a po absolvování lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se dlouhá léta věnoval stomatologii jako zubař. Žil v Zábřehu na Moravě.

Do politiky vstoupil v listopadu 1989, kdy se aktivně zapojil do činnosti Občanského fóra. V lednu 1990 byl za toto hnutí kooptován do Sněmovny lidu Federálního shromáždění, a později téhož roku byl zvolen poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění. Po rozpadu Občanského fóra se stal zakládajícím členem ODS, kde zastával pozici místopředsedy až do roku 2001.

Ve volbách v červnu 1992 byl opětovně zvolen poslancem Federálního shromáždění a následně se stal místopředsedou federální vlády a řídil ministerstvo práce a sociálních věcí. Macek byl jedním z předních zastánců rozdělení Československa.

Macek neunikl kontroverzím, jak uvnitř své strany, tak i veřejně. Byl kritizován za své podnikatelské aktivity, zejména kvůli nejasnostem kolem privatizace Knižního velkoobchodu. V roce 2001 se dostal do mediálního ohniska poté, co bylo zveřejněno, že obdržel odměnu od rakouské Erste Bank za poradenství při privatizaci České spořitelny.

Macek popřel jakékoli nezákonné jednání, ale po zveřejnění této informace rezignoval na svou pozici v ODS. Později se věnoval externímu poradenství, psaní knih a komentování veřejného dění.

V květnu 2006 se stal známým incidentem, kdy uštědřil tehdejšímu ministru zdravotnictví Davidu Rathovi facku v reakci na Rathův komentář, který naznačoval, že se Macek oženil kvůli finančním výhodám. Soud později rozhodl, že Macek musí Rathovi zaplatit 100 000 korun a omluvit se.