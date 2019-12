Slzný plyn a vodní děla. V Libanonu dál zuří protesty, desítky zraněných

Libanonci od poloviny října protestují proti vládnoucí elitě, která přivedla zemi do nejhorší ekonomické krize za poslední desítky let. Tisíce obyvatel Bejrútu se v sobotu při protestu shromáždily před sídlem parlamentu, kde proti nim tvrdě zakročily bezpečnostní složky. Zranění utrpělo více než 130 lidí, nikdo však nebyl zraněn těžce.

