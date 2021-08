Tálibán se zmocnil prezidentského paláce. Chce vyhlásit Islámský emirát Afghánistán, odmítl přechodnou vládu

Radikální islamistické hnutí Tálibán dnes po rychlé ofenzivě z několika posledních dnů bez boje obsadilo Dželálábád a vstoupilo do Kábulu. Pod kontrolou už tak má prakticky celou zemi. Povstalci kontrolují též hranice, takže ze země se lze dostat už jen letecky. To dnes udělal i prezident Ašraf Ghaní, který odletěl zřejmě do Tádžikistánu, televize Al-Džazíra ale večer uvedla, že s manželkou odletěl do Uzbekistánu.

Aktualizováno 15.8.2021, 22:04 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK