Tálibán uvedl, že s afghánskou vládou nepanuje shoda na klidu zbraní

Od pátku se Tálibán zmocnil správních středisek pěti afghánských provincií, a to včetně významného Kunduzu.

Mluvčí Tálibánu uvedl, že vojenské operace povstalců jsou reakcí na vládní kroky. Podle něj to byla vláda v Kábulu, která vyvolala střety.

Tálibán začal postupovat afghánským územím s nečekanou rychlostí od doby, co se vojáci Spojených států a NATO začali koncem dubna ze země stahovat. Za samotnou neděli hnutí získalo kontrolu nad třemi provinčními středisky.

Zřejmě nejvýznamnějším úspěchem je dobytí Kunduzu. Město, které má více než čtvrt milionu obyvatel, je pokládáno za bránu do severních provincií bohatých na minerály a díky své poloze u hranic s Tádžikistánem je strategicky důležité. Mít pod kontrolou Kunduz tak znamená mít pod kontrolou i jednu z nejdůležitějších cest pro pašování afghánského opia a heroinu do Střední Asie a dál do Evropy, uvedla stanice BBC. Povstalci už město dobyli v letech 2015 a 2016, ale nedokázali je dlouhodobě udržet.

Podle stanice Al-Džazíra americké bombardéry B-52 uskutečnily v sobotu večer nálety na pozice Tálibánu v okolí města Šibirchan, které povstalci tentýž den dobyli. Mluvčí Tálibánu vyzval USA, aby do střetů mezi afghánskými silami nezasahovaly.

V září loňského roku afghánská vláda začala jednat v Kataru s Tálibánem o budoucím uspořádání země. Rozhovory ale zatím příliš nepokročily. Zahraniční země varovaly povstalce, že se Afghánistán stane v mezinárodním společenstvím "vyděděncem", pokud se zmocní vlády nad zemí vojenskou silou.