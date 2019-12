Turecká policie zatkla 20 členů Islámského státu

Pořádkové síly provedly v úterý a ve středu celkem 48 zásahů na různých místech ve městě. U všech zatčených se policie domnívá, že jsou napojeni na IS, neuvedla však jejich národnost.

Při útoku na noční klub v Istanbulu při oslavách příchodu roku 2017 zemřelo 39 lidí. K činu se přihlásil Islámský stát a byl zřejmě pomstou za tehdy nedávné zahájení turecké ofenzivy v Sýrii.

Turecko v posledních týdnech zesílilo svoje snahy o navracení zadržených bojovníků IS do zemí jejich původu. Zejména západním zemím pak Ankara vyčítá, že nechtějí přijímat svoje občany, kteří se k organizaci připojili a bojovali za ni v Sýrii a Iráku. Od listopadu Turecko deportovalo několik desítek bojovníků IS do USA, Francie, Dánska, Německa, Irska či Nizozemska.