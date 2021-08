USA evakuují velvyslance z Kábulu, ambasády se stahují na letiště. Rusko to neplánuje

Z areálu zastupitelského úřadu Spojených států se zaměstnanci evakuují pomocí vrtulníků na letiště. "Nad Kábulem létá spousta vrtulníků tam a zpátky kvůli tomu, jak Spojené státy a další země evakuují své lidi," uvedl z místa zpravodaj americké stanice NBC Richard Engel.

Agentura AP s odvoláním na nejmenované představitele armády napsala, že poblíž velvyslanectví bylo vidět kouř, protože se zaměstnanci pokoušeli na poslední chvíli spálit citlivé dokumenty. Ukázaly to i záběry televizních stanic.

"Sdělili jsme zástupcům Tálibánu v Dauhá, že jakákoli akce z jejich strany, která by ohrozila naše pracovníky a misi, se setká s rychlou a odhodlanou reakcí armády," uvedlo na svém twitterovém účtu americké velvyslanectví v Kábulu. "Srdcem jsme teď se všemi odvážnými Afghánci a s Afghánkami, kteří jsou v ohrožení. Pracujeme bez ustání na tom, abychom evakuovali tisíce těch, kdo nám pomáhali," dodal úřad.

Na evakuaci svých lidí a spolupracovníků pracuje také Británie. "Ministerstvo vnitra pracuje na tom, aby ochránilo britské občany a pomohlo bývalým zaměstnancům i dalším potřebným dostat se do Británie," uvedl úřad na twitteru.

Že se dnes začne s evakuací většiny diplomatů, se vzhledem k rychlosti postupu bojovníků Tálibánu dalo předpokládat, poznamenal Reuters. Činnost svých ambasád v Kábulu omezilo nebo přerušilo více států, včetně České republiky. Většinou se také chystají na evakuaci, případně už s ní začaly.

Berlín posílá letadla k evakuaci Němců, ambasády se stahují na kábulské letiště

Německo dnes uzavřelo své velvyslanectví v Kábulu, oznámilo na svém webu ministerstvo zahraničí. Berlín rovněž posílá do Afghánistánu letouny s výsadkáři, aby evakuovali německé občany, zaměstnance velvyslanectví a jejich afghánské spolupracovníky do bezpečí. Zaměstnance svých ambasád evakuují i další západní země, některé přesouvají personál na kábulské letiště. Reagují tak na rychlý postup radikálního hnutí Tálibán, které obklíčilo Kábul a vstoupilo do metropole.

"Bezpečnostní situace se drasticky zhoršila. Německá ambasáda v Kábulu je od 15. srpna uzavřena," uvedla německá diplomacie a znovu vyzvala občany své země, aby Afghánistán opustili. Ministr zahraničí Heiko Maas později oznámil, že vojenská letadla se vydají do Afghánistánu ještě dnes v noci. "Letadla (poté) zamíří z Kábulu do sousední země, pro následný transport do Německa poskytneme civilní letadla," řekl šéf diplomacie novinářům.

Základní personál německé ambasády podle ministra zůstane na kábulském letišti, aby pokračoval v práci a podpořil další evakuace. Vyslaná letadla podle dřívějších informací listu Bild am Sonntag evakuované Němce přepraví pravděpodobně do uzbeckého hlavního města Taškentu, odkud budou evakuovaní pokračovat charterovými lety.

Velvyslanectví na letiště v metropoli přesouvá podle agentury Reuters i Paříž, aby mohla evakuovat Francouze, kteří se ještě nacházejí v Afghánistánu. Obdobně postupují Spojené státy. Nizozemsko přesunulo svou ambasádu v Kábulu na místo blízko mezinárodního letiště a pokračuje v urychlené evakuaci zbývajících afghánských tlumočníků a místních zaměstnanců, uvedla s odvoláním na ministerstvo zahraničí agentura Reuters. Také Haag posílá do Afghánistánu kvůli evakuacím vojenský letoun.

Činnost svých ambasád v Kábulu omezilo nebo přerušilo více států, včetně České republiky.

Slovenský premiér Eduard Heger a šéf diplomacie Ivan Korčok společně s ministrem obrany Jaroslavem Naděm podle webu teraz.sk dnes oznámili, že Bratislava připravuje vyslání vojenského speciálu do Afghánistánu k evakuaci občanů Slovenska a Afghánců, kteří se Slovenskem spolupracují. Slovenské ministerstvo zahraničí už dříve uvedlo, že v Afghánistánu eviduje tři Slováky. "Případnou zbývající kapacitu poskytneme spojencům v EU a NATO," uvedl Korčok.