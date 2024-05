Fiala ocenil reakci odborů. Vyhlíží návrat k jednacímu stolu

"Oceňuji, že odbory zrušily ohlášený protest a chtějí tím přispět ke zklidnění společnosti. Je to nyní správný krok a věřím, že bude znamenat i návrat k jednacímu stolu," napsal Fiala na sociální síti X.

"Ve světle událostí, které se odehrály včera na Slovensku a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice, jsme se rozhodli přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024," uvedla odborová centrála ve čtvrtek s tím, že důvody pro svolání demonstrace trvají a jsou velmi vážné a důležité pro budoucnost.

Odbory požádaly premiéra Fialu o jednání o tématech, které by bylo signálem pro společnost, že takový přístup je efektivnější než eskalace napětí. "Věříme, že to jak vláda, tak sociální partneři i naši členové a členky ocení a že se velmi brzy společně sejdeme za jednacím stolem. Buďme sami příkladem toho, že to jde," dodala ČMKOS.

Zástupci zaměstnanců se chtěli příští týden na demonstraci vymezit proti chystaným změnám v zákoníku práce či důchodech, například proti propuštění bez udání důvodu či prodlužování věku odchodu do penze.

Českomoravská konfederace odborových svazů je největší odborovou centrálou v České republice. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR.